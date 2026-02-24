Matej Dodig pobjedom otvorio Challenger na kojem Ćorić brani naslov

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / HTS

U prvom kolu ATP Challengera u Luganu Matej Dodig je bio bolji od češkog tenisača Jonasa Forejteka s 2-0 u setovima (6:3, 6:4).

Odlično je Osječanin krenuo u meč te je osim sigurnog gema na svom početnom udarcu napravio i break kod 1:1. Nakon što je uz dvije spašene break lopte potvrdio oduzimanje servisa, do kraja seta je i povećao prednost.

Novi break napravio je kod vodstva 4:2, a zatim je na svom servisu bez izgubljenog poena zaključio prvi set sa 6:2. U drugom setu Dodig je do breaka došao kod rezultata 3:3 te ga je odmah i potvrdio za prednost od 5:3. Forejtek je potom smanjio na 5:4, ali je Osječanin ostao miran i zaključio meč na svom servisu za pobjedu 6:3, 6:4.

Dodig se ovom pobjedom plasirao u drugo kolo ATP Challengera u Luganu gdje je lani Borna Ćorić došao do naslova, a Dino Prižmić je ispao u polufinalu baš od Ćorića. Mladi Osječanin će u drugom kolu igrati protiv Kazahastana Timofeja Skatova koji je i sedmi nositelj na ovom dvoranskom turniru u Švicarskoj.