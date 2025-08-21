Mate Pavić opleo po US Openu: ‘Hvala na nepoštovanju’

Podijeli :

JuergenxHasenkopf via Guliver

U noći sa srijede na četvrtak završen je novi format mješovitih parova na US Openu koji su osvojili Sara Errani i Andrea Vavassori, jedini "pravi" par na turniru. Svi ostali bili su sastavljeni od single igrača dok su Errani i Vavassori specijalisti za parove.

Rezultat je to novog formata koji se ne sviđa nijednom pravom igraču parova, a među kojima je i donedavno prvi igrač svijeta Mate Pavić. On je često na svom Instagram profilu objavljivao nezadovoljstvo, a sada je nakon titule Talijana objavio podršku pobjednicima i kritiku turniru.

“Čestitke Sari Errani i Andrei avassoriju na osvajanju egzibicijskog mix eventa na US Openu kao jedini tim “parova” u ždrijebu najboljih igrača svijeta u pojedinačnoj konkurenciji. Hvala US Openu na nepoštovanju igre parova i tradicije.

Možda ovo može biti nova tema na podcastu Johna Isnera, Sama Querreyja, Stevea Johnsona i Jacka Socka” zaključio je Pavić.

Podcast na koji se Pavić referira je Nothing Major koji vode četvorica spomenutih igrača koji su, kao i Andy Roddick na svom kanalu, podržali ovaj novi format koji ide na ruku igračima iz pojedinačne konkurencije.