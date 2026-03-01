Mate Pavić izgubio u finalu, pa zapeo u Dubaiju

Podijeli :

Gabriel Calvino Alonso BSR Agency via Guliver

Hrvatski tenisač Mate Pavić nije sa Salvadorcem Marcelom Arevalom u subotu uspio osvojiti naslov pobjednika na ATP turniru u Dubaiju u konkurenciji parova, uspješniji od njih su u finalu bili Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten sa 7:5, 7:5.

Nakon turnira, Pavić je još uvijek ostao u Dubaiju, zajedno s još nekim tenisačima.

Zračni prostor je zatvoren, prema podacima lokalnih vlasti u posljednja 24 sata presreli su više od stotinu projektila i više od 200 dronova koji su lansirani iz Irana, a uz Pavića, u Dubaiju su ostali i Danil Medvedev, Andrej Rubljov, Tallon Griekspoor, Marcelo Arévalo, Harri Heliovaara i Henry Patten.

Svi su planirali put prema SAD-u, gdje u srijedu počinje prvi Masters 1000 turnir sezone, Indian Wells. No, zbog zatvaranja zračne luke i sigurnosnih razloga trenutačno ne mogu otputovati, piše Marca.

Tenisači su smješteni u hotelu u blizini aerodroma i čekaju daljnje upute.

