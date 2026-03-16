Marin Čilić se vratio u top 50

Podijeli :

Kobe Li Nexpher Images via Guliver

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić popravio je plasman za dva mjesta na novoj ATP ljestvici te je ponovno u društvu 50 najboljih igrača svijeta, trenutačno se nalazi na 49. poziciji.

Čilić je i dalje jedini hrvatski predstavnik među 100 najboljih jer je Dino Prižmić, koji je skočio za 11 mjesta, na 108. mjestu.

Na vrhu je i dalje Španjolac Carlos Alcaraz, no njegova je prednost ispred drugog Talijana Jannika Sinnera sada smanjena na 2150 bodova nakon što je Sinner osvojio Masters 1000 turniru u Indian Wellsu na kojemu lani nije niti nastupio zbog suspenzije.

ATP LJESTVICA (u zagradama su plasmani otprije dva tjedna):

1. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13550

2. (2) Jannik Sinner (Ita) 11400

3. (3) Novak Đoković (Srb) 5370

4. (4) Alexander Zverev (Njem) 4905

5. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 4365

6. (6) Alex de Minaur (Aus) 4185

7. (7) Taylor Fritz (SAD) 4170

8. (9) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4000

9. (8) Ben Shelton (SAD) 3860

10. (11) Danil Medvedev 3610

———————————————–

49. (51) MARIN ČILIĆ 1000

108. (119) DINO PRIŽMIĆ 591

167. (165) LUKA MIKRUT 360

178. (146) BORNA ĆORIĆ 338

181. (194) BORNA GOJO 333

214. (215) MATEJ DODIG 271

315. (312) DUJE AJDUKOVIĆ 161

396. (388) MILI POLJIČAK 119