Marin Čilić doživio veliki skok na ATP listi nakon Dallasa

Juergen Hasenkopf via Guliver

Hrvatski tenisač Marin Čilić, koji je prošli tjedan stigao do polufinala turnira u Dallasu, napredovao je 18 mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 43. tenisač svijeta.

Dino Prižmić je ostao na 122. mjestu, dok je Borna Ćorić napredovao dva mjesta na 127. poziciju. Luka Mikrut se spustio sa 164. na 165. mjesto.

Na vrhu ljestvice nema promjena. prvu poziciju uvjerljivo drži Španjolac Carlos Alcaraz, drugi je Talijan Jannik Sinner, a treći je srpski tenisač Novak Đoković.

ATP, 16. veljače:

1.(1) Carlos Alcaraz (Špa) 13.150

2.(2) Jannik Sinner (Ita) 10.300

3.(3) Novak Đoković (Srb) 5.280

4.(4) Alexander Zverev (Njem) 4.605

5.(5) Lorenzo Musetti (Ita) 4.405

6.(8) Alex De Minaur (Aus) 4.250

7.(6) Félix Auger-Aliassime (Kan) 4.230

8.(7) Taylor Fritz (SAD) 4.220

9.(9) Ben Shelton (SAD) 4.050

10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.405

,,,

43.(61) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,090

122.(122) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 507

127.(129) BORNA ĆORIĆ (HRV) 488

165.(164) LUKA MIKRUT 371