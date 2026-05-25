Marin Čilić doživio mali pad, ali i dalje je u top 50: Samo dvojica Hrvata doživjela pomak na ATP listi

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je jedno mjesto, na 46. poziciju, na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Pad od jednog mjesta ubilježio je i Dino Prižmić koji je sada 72. tenisač svijeta, dok je Borna Gojo pao 12 mjesta i sada zauzima 184. poziciju. Luka Mikrut se popeo sa 196. na 195, mjesto, a Matej Dodig sa 202. na 201.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugo mjesto zauzima Španjolac Carlos Alcaraz, a treće Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 14.750

2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 11.960

3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.705

4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.460

5.(6) Ben Shelton (SAD) 4.070

6.(5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4.050

7.(9) Alex De Minaur (Aus) 3.855

8.(7) Danil Medvjedev (Rus) 3.760

9.(8) Taylor Fritz (SAD) 3.720

10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.320

…

46.(45) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,010

72.(71) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 785

184.(172) BORNA GOJO (HRV) 323

195.(196) LUKA MIKRUT 301

201.(202) MATEJ DODIG (HRV) 283