Marin Čilić doživio mali pad, ali i dalje je u top 50: Samo dvojica Hrvata doživjela pomak na ATP listi

ATP 25. svi 20269:29 0 komentara
Guliver image

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je jedno mjesto, na 46. poziciju, na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak.

Pad od jednog mjesta ubilježio je i Dino Prižmić koji je sada 72. tenisač svijeta, dok je Borna Gojo pao 12 mjesta i sada zauzima 184. poziciju. Luka Mikrut se popeo sa 196. na 195, mjesto, a Matej Dodig sa 202. na 201.

Na vrhu ljestvice nema promjena. Prvi je Talijan Jannik Sinner, drugo mjesto zauzima Španjolac Carlos Alcaraz, a treće Nijemac Alexander Zverev.

ATP ljestvica, 25. svibnja:

1.(1) Jannik Sinner (Ita) 14.750
2.(2) Carlos Alcaraz (Špa) 11.960
3.(3) Alexander Zverev (Njem) 5.705
4.(4) Novak Đoković (Srb) 4.460

5.(6) Ben Shelton (SAD) 4.070
6.(5) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4.050
7.(9) Alex De Minaur (Aus) 3.855
8.(7) Danil Medvjedev (Rus) 3.760

9.(8) Taylor Fritz (SAD) 3.720
10.(10) Alexander Bublik (Kaz) 3.320

46.(45) MARIN ČILIĆ (HRV) 1,010

72.(71) DINO PRIŽMIĆ (HRV) 785
184.(172) BORNA GOJO (HRV) 323
195.(196) LUKA MIKRUT 301
201.(202) MATEJ DODIG (HRV) 283

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)