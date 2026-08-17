Ludo kolo u Cincinnatiju: Čudesan preokret Svitoline, rano ispadanje Sheltona

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AP Photo/Aurelien Morissard via Guliver

Nastavak teniskog turnira u Cincinnatiju donio je uzbudljive mečeve u obje konkurencije, a obilježili su ga povratci, neočekivana ispadanja i pritužbe igrača na vremenske uvjete.

U ženskom dijelu ždrijeba najdramatičniji dvoboj odigrala je Elina Svitolina. Ukrajinka je ostvarila nevjerojatan preokret protiv Čehinje Tereze Valentove svladavši je s 3:6, 7:6 (5), 6:0, pritom spasivši čak sedam meč-lopti u drugom setu. Valentova na 5:4 nije iskoristila pet prilika za pobjedu, a na 6:5 još dvije, nakon čega je u trećem setu potpuno ostala bez snage.

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Prva tenisačica svijeta Arina Sabalenka nadigrala je Australijsku Taliju Gibson s 6:2, 7:6 (2), dok je Iga Swiatek nastavila sjajnu formu nakon osvajanja Toronta te deklasirala Emilijanu Arango s 6:3, 6:0.

Uvjerljiva je bila i Mira Andrejeva protiv Oleksandre Olijnikove (6:0, 6:1), Jelena Ribakina svladala je Taylor Townsend (6:3, 6:4), dok je Iva Jović pobijedila Tamaru Korpatsch s 6:4, 6:3 i izborila susret protiv Marie Bouzkove.

U 2. kolu muškog dijela turnira viđeno je novo rano ispadanje svježeg osvajača turnira. Ben Shelton, koji je samo nekoliko dana ranije podigao trofej u Montrealu, poražen je u prvom nastupu od portugalskog kvalifikanta Jaimea Farije (79. na svijetu) s 6:4, 6:4. Shelton je u drugom setu vodio 4:1, no potom je izgubio pet gemova u nizu.

U derbiju kola Felix Auger-Aliassime izbacio je dvostrukog Grand Slam finalistu Stefanosa Tsitsipasa s 6:3, 7:5. Kanađaninu je ovo bio prvi nastup nakon 40 dana stanke zbog ozljede:

“Nije bilo lako, ali za nekoga tko nije igrao 40 dana, bilo je dobro.”

Taylor Fritz nadigrao je Alexa Michelsena s 6:3, 6:4, a nakon susreta se požalio na teške uvjete na terenima u Cincinnatiju:

“Osim što je pretoplo, ogromne probleme pravi jak vjetar. Nezgodan je jer nikada ne znate na koju stranu će puhati.”

Daniil Medvedev uspješno je debitirao s novim trenerom Andrejem Golubjevim, svladavši Marka Trungellitija s 6:4, 7:5.

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