Loše vijesti za Alcaraza pred finale Roland Garrosa: Njegov klub propustio osigurati promociju

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Carlos Alcaraz je u petak izborio svoje drugo uzastopno finale Roland Garrosa gdje ga čeka Jannik Sinner, no nije to jedino što je Španjolcu bilo bitno ovaj tjedan. Alcaraz se na svojim treninzima često naslikavao u slikama nogometnog kluba Murcije koji se borio za prolaz u viši rang španjolskog nogometa. No, klub iz njegovog rodnog mjesta nije uspio doći do toga.

Murcia je sezonu završila na drugom mjestu s tri boda manje od Ceute koja je direktno prošla u La Ligu 2. Kao drugoplasirani su bili veliki favoriti za prolaz u viši rang te im je protiv Gimnastica u drugoj utakmici trebao samo remi kako bi došli na jedan dvomeč od drugog ranga španjolskog nogometa. Međutim, u 60. minuti Gimnastic je poveo pogotkom Pabla Fernandeza, a tu prednost sačuvali su do kraja.

Tako omiljeni klub Alcaraza nije uspio izboriti viši rang unatoč njegovoj podršci. Hoće li to utjecati na 22-godišnjeg Španjolca u nedjelju još treba vidjeti. Alcaraz u nedjelju od 15 sati lovi svoj peti Grand Slam naslov protiv Sinnera koji je u pohodu na četvrti. Nijedan od njih još nije izgubio niti jedno finale Grand Slama pa je tako izgledno da će jedan od njih upisati svoj prvi poraz.