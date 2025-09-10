Legendarni tenisač zaradio suspenziju zbog sukoba sa 60-godišnjakom na doping testu

Podijeli :

Međunarodna agencija za integritet tenisa (ITIA) objavila je u srijedu da je kapetan australske reprezentacije Davis Cupa i bivši svjetski broj jedan Lleyton Hewitt suspendiran na dva tjedna zbog svog ponašanja tijekom doping testa.

Incident se dogodio u Malagi u studenom 2024. kada je australsku reprezentaciju porazila Italija u polufinalu Davis Cupa. Hewitt je nakon meča gurnuo 60-godišnjeg volontera antidoping službenika.

Tijekom prvog ročišta na suđenju u Sydneyu u siječnju, 44-godišnji Australac se izjasnio da se radilo o “samoobrani”, ali nakon istrage i analize dostupnih videozapisa, neovisni sud ga je, u okviru Teniskog antidoping programa, osudio na dva tjedna bez aktivnosti povezanih s tenisom – poput treniranja, mentorstva, vježbanja, kapetanstva i bilo koje druge srodne uloge – kao i na novčanu kaznu od 30.000 australskih dolara (oko 17.000 eura).

“Osoblje antidopinške agencije igra temeljnu ulogu iza kulisa u održavanju integriteta tenisa i trebalo bi biti u mogućnosti obavljati svoje dužnosti bez straha od fizičke ozljede. U ovom slučaju, ta je granica očito prijeđena i nismo imali drugog izbora nego poduzeti mjere”, rekla je predsjednica ITIA-e Karen Moorhouse.

Tribunal je presudio da Hewittovo ponašanje nije bilo “ni razumno ni proporcionalno”, ali je pristao prilagoditi se rasporedu kapetanice australske reprezentacije koja u subotu i nedjelju kod kuće u Sydneyu igra s Belgijom u drugom kolu kvalifikacija za Davis Cup, pomicanjem datuma stupanja na snagu suspenzije s 24. rujna na 7. listopada.

Lleyton Hewitt još uvijek se može žaliti na odluku suda.

