Kyrgios žestoko udario po ATP-u: ‘Očito je da su ga štitili, a evo što me najviše boli…’

Ako je za većinu ljudi dopinška afera s Jannikom Sinerom gotova, za Nicka Kyrgiosa – nije. Iznimno talentirani Australac pojavio se ovog tjedna u podcastu i, kao i uvijek, odgovarao je na razna pitanja i pričao bez ustručavanja.

Njegova najozbiljnija optužba bila je protiv ATP-a, Udruge teniskih profesionalaca koja upravlja muškim dijelom tenisa:

“Očito je da je ATP do određene mjere zaštitio Sinnera. Direktor i svi važni ljudi u Udruzi su Talijani. Cijela ova priča je za mene veliko sr*nje”, optužio je Kyrgios, a vidjet ćemo hoće li biti kažnjen. Jer i on je član tog ATP-a.

Bivši finalist Wimbledona nema lijepe riječi ni za Sinnera:

“Najviše me boli to što se netko tko je dva puta bio pozitivan na testu tako lako izvukao. Rekao sam si, možda sam i ja to mogao učiniti. Ali što bi se dogodilo sa mnom!? Samo se nadam da je iz svega ovoga nešto naučio. Bez obzira na to, on je i dalje jedan od najboljih koji su ikada igrali tenis. Bio je broj 1 na svijetu, nema sumnje da je nevjerojatan igrač i nosit će ovaj sport sljedećih 10-15 godina s Carlosom Alcarazom.”

Kyrgios ima poruku za Sinnera:

“Rekao bih mu u lice, dobar si i bez toga. U redu, možda je bio incident, ali ako nije, rekao bih, brate, nije ti to trebalo.”

Ne krije da njih dvojica nemaju dobar odnos:

“Mnogi me vole u svlačionici, ali postoje ljudi koje ne podnosim. Na primjer, odnos između Jannika i mene je jako mračan. Naravno, razlog je taj doping skandal. Da, postoje ljudi s kojima se ne slažem.”

Njih dvojica su igrali samo jednom, Sinner je slavio u Miamiju 2022.

Kyrgios ima 30 godina, a nije igrao od ožujka zbog ozljede zgloba koja ga muči već tri sezone. Nada se da će biti spreman za Australian Open. Njegov najbolji ranking bio je 13. na svijetu.

