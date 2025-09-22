Kvalifikant se protiv Talijana bori za trofej u Chengduu

U finalu ATP turnira u Chengduu igrat će prvi nositelj Talijan Lorenzo Musetti i kvalifikant Čileanac Alejandro Tabilo.

Tabilo je u prvom polufinalu svladao Amerikanca Brandona Nakashimu sa 6:4, 7:6 (0), a potom je Musetti bio uvjerljiv protiv Kazahstanca Aleksandra Ševčenka sa 6:3, 6:1.

Oba igrača u utorak pokušati osvojiti svoj treći turnir u karijeri, Musetti iako je deveti igrač svijeta jedine svoje naslove osvojio je još 2022. u Napulju i Hamburgu, dok je Tabilo svoju najbolju sezonu imao 2024. kad je slavio u Aucklandu i Mallorci.

