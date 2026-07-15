Kraj za prvog nositelja Cobollija u Umagu

U svom prvom nastupu na ovogodišnjem Plava Laguna Croatia Openu, ATP 250 turniru u Umagu, ispao je deveti tenisač na svijetu i prvi nositelj Talijan Flavio Cobolli.

Ovogodišnji finalist Roland Garrosa nije imao rješenja za Romana Burruchagu, 67. tenisača na svijetu. Sin legendarnog nekadašnjeg nogometaša Jorgea Burruchage slavio je sa 6-2, 6-4.

Meč je 24-godišnji Burruchaga otvorio s breakom, a potom je napravio još jedan za sigurnih 6-2 u prvom setu. U drugoj dionici svaki je tenisač osvajao svoje servis gemove do 3-3 kada su uslijedila tri breaka u nizu. Burruchaga je poveo 4-3, Cobolli izjednačio na 4-4, ali odmah još jednom posrnuo na vlastiti servis. Kod 5-4 argentinski tenisač nije napravio krivi korak već je odservirao za veliku pobjedu.

U idućem kolu Burruchaga čeka pobjednika meča Carrena Buste i Uga Carabellija.

Grešku kao Cobolli nije napravio drugi nositelj Umaga Alejandro Davidovich Fokina, 20. tenisač na svijetu. Španjolac je svladao Argentinca Marca Trungellitija sa 6-4, 7-5 premda je Davidovich Fokina mogao i lakše do slavlja jer je vodio 6-4, 4-0.

Davidovich Fokina će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz susreta hrvatskog igrača Dina Prižmića i Slovaka Alexa Molčana.

Ranije u srijedu iz turnira je ispao treći nositelj, argentinski tenisač Tomas Etcheverry, kojeg je sa 7-5, 6-4 svladao 21-godišnji Španjolac Daniel Merida.