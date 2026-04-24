Jannik Sinner krenuo u pothvat koji još nitko nije uspio ostvariti

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nitko nikada nije osvojio pet Masters turnira zaredom, a Jannik Sinner pokušava to postići u Madridu. Prvu prepreku uspješno je preskočio.

U drugom kolu madridskog Mastersa Sinner je svladao Benjamina Bonzija sa 6:7 (6-8), 6:1, 6:4.

Francuz, trenutačno 104. tenisač svijeta, u prvom setu osvojio je tek pet poena na Sinnerovom servisu, dok je na vlastitom spasio čak pet break lopti.

Ipak, nekako je uspio odvesti prvog igrača svijeta u tie-break, gdje je odigrao hrabro i iznenađujuće poveo s 1:0 u setovima.

Sinner se nije previše uznemirio, već je nastavio igrati u istom ritmu. Drugi set brzo je završen u njegovu korist, a u trećem je ključni break napravio u petom gemu.

„Ostao sam mentalno miran i to mi je donijelo pobjedu. Što se igre tiče, dobro će mi doći dan odmora da poradim na nekim stvarima“, rekao je prvi tenisač svijeta.

Tijekom meča Sinner se nije suočio s niti jednom break-loptom, a u trećem kolu igrat će protiv Danca Mollera, kojem je Gabriel Diallo predao meč sredinom drugog seta.

