Ivaniševićev štićenik otkazao nastup u Dubaiju nakon finala u Dohi

(AP Photo/Hussein Sayyed) via Guliver Image

Goran Ivanišević od prošlog tjedna zajedno s Ivanom Cinkušem radi u stožeru francuskog tenisača Arthura Filsa.

Na prvom turniru njihova suradnja polučila je finale na ATP 500 turniru u katarskoj Dohi gdje je Francuz za manje od sat vremena izgubio od prvog igrača svijeta Carlosa Alcaraza.

Fils se u 2025. godini mučio s ozljedama pa je od prvog kolovoza do trećeg veljače bio izvan pogona. Povratak je imao u Montpellieru gdje je izborio četvrtfinale, u Rotterdamu je ispao u prvom kolu da bi u Dohi došao do finala.

Dva tjedna zaredom ipak mu je bilo previše te je otkazao nastup u prvom kolu ATP 500 turnira u Dubaiju gdje je trebao igrati protiv Čeha Jirija Lehečke. Njega je u ždrijebu zamijenio Talijan Luca Nardi koji je u drugom kolu kvalifikacija izgubio od Pabla Carrena Buste s 2-1 u setovima.

