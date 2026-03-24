Ivaniševićev sin upisao svoju prvu Challenger pobjedu karijere

Foto: Hrvatski teniski savez

U utorak su brojni hrvatski tenisači izašli na centralni teren Mila Moralić na ATP Challengeru u Splitu. Neki od njih su dva puta izašli na firulsku zemlju, a to su bili mladi Matej Dodig i Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana.

Mladi Ivanišević je odigrao prvi meč dana te je izgubio od Milija Poljička s 2-1 u setovima čime je popravio dojam u odnosu na poraz od prije dva tjedna u Poreču kada je osvojio samo pet gemova.

Uspješan dan za Hrvate u Splitu: Poljičak ponovno pobijedio Ivaniševića Potop Hrvatica u Dubrovniku: Marčinko upisala osmi uzastopni poraz, ispala i Konjuh

Nakon toga je morao čekati do kasno navečer da zaigra u konkurenciji parova gdje mu je partner bio Dodig koji je također igrao u singlu i pobijedio s 2-1 u setovima protiv Christiana Langma.

Njihovi protivnici bili su Juan Jose Bianchi i Brandon Perez, a iako su bili autsajderi, u prvom setu su bili uvjerljivi. Venezuelanskom dvojcu dopustili su tek jedan gem te su sa 6:1 došli na korak od pobjede u Splitu koja bi mladom Ivaniševiću bila i najveća u karijeri.

U drugom setu su odmah na početku Dodig i Ivanišević došli do breaka koji su i sačuvali do kraja za pobjedu od 6:1, 6:4. Tako je 18-godišnji Ivanišević došao do prve Challenger pobjede u karijeri.

On je u svojoj mladoj karijeri već osvojio i jedan naslov. Bilo je to lani u Poreču kada je Milijem Poljičkom osvojio ITF turnir.