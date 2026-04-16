Ivaniševićev sin izborio polufinale u Dubrovniku

Podijeli :

Foto: Hrvatski teniski savez

U četvrtak popodne je mladi Emanuel Ivanišević, sin legendarnog Gorana, imao dvostruki program na ITF 15k turniru u Dubrovniku. Prvo je u pojedinačnoj konkurenciji izgubio od Talijana Gabrielea Marije Nocea da bi kasnije u parovima bio uspješan s Josipom Šimundžom.

Ta pobjeda stigla je u četvrtfinalu protiv hrvatske kombinacije Frana Rakonića i Kristiana Tumbaša Kajga. Njih su porazili sa 7:5, 6:1 te su tako izborili polufinale gdje će igrati protiv švicarske kombinacije sastavljene od Noaha Lopeza i Iliasa Zimmermanna.

Bit će to prilika 18-godišnjem Hrvatu za novo finale na ITF razini. Već je mladi Emanuel, koji će ubrzo otići na Sveučilište Wake Forest, osvojio ITF turnir u Poreču. Bilo je to 2025. godine kada mu je partner bio Mili Poljičak.

Što se tiče Šimundže, on je u karijeri osvojio tri ITF turnira, a posljednji je stigao ove godine u Poreču kada mu je partner bio njemački tenisač Marc Majdandžić.