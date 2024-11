Ivanišević za SK: Je**š trenera koji nije uspio na oba Toura

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver

U petak je udarna teniska vijest iznenadila mnoge - Jelena Ribakina pronašla je novog trenera u Goranu Ivaniševiću. Prethodno je radio isključivo na ATP touru - s Tomasom Berdychom, Marinom Čilićem, Milošem Raonićem i gotovo pet godina s Novakom Đokovićem - a sada je Zecu trebao sasvim drugačiji izazov.

“Prije nego što počnemo pričati o tenisu, želio bih izraziti najdublju sućut svim obiteljima stradalih u tragediji koja se dogodila u Novom Sadu. Velika tragedija, nadamo se da se tako nešto više nikada neće ponoviti“, kaže hrvatski trener za srpski Sport Klub.

Ivanišević se potom prisjetio intervjua koji je dao za Sport Klub u travnju, nakon razlaza s Đokovićem.

“Tada sam rekao da ću uzeti dugu pauzu i rekao sam da neću prihvatiti posao koji nije izazovan. Nakon Novaka teško je ikoga trenirati, pa mi je trebalo nešto sasvim drugo. Kada ste trener najvećeg tenisača svih vremena, onda vam treba nešto sasvim novo. Dakle – ili mlada igračica ili nešto sasvim s druge strane, a to je upravo WTA tour”.

Kako je došlo do suradnje s Jelenom?

“Bilo je i drugih ponuda (Ivanišević je imao više ponuda igrača iz vrha, s ATP i WTA toura), ali mislim da sam odabrao pravu za sebe – zbog Jeleninog načina igre i potencijala, ali i zbog njezine osobnosti. Ona je mirna, ja jedva čekam da se bacim na posao i mislim da će biti super.”

Što mislite, na koje će vam načine odgovarati Ribakina?

“Ne poznajem je toliko dobro osobno, ali moj prijatelj Zule joj je kondicijski trener – radili smo zajedno s Berdychom – i općenito na Touru Jelena važi za sjajnu osobu. Tenis – ima jak servis, visoka je, agresivan stil igre, osvojila je Wimbledon kao ja. Imamo sličan stil, osjećam da je mogu nečemu naučiti. Već je peta na svijetu, ali siguran sam da može osvojiti još slamova.”

U kojim aspektima igre smatrate da možete najviše doprinijeti?

“Prije svega, moramo se bolje upoznati. Neću ulaziti u detalje, ali ima mjesta za napredak u svakom aspektu igre. Može postići bolje rezultate. Bit će jako zanimljivo. Mislim da je mnogima bilo čudno i iznenađenje kada su čuli za našu suradnju, ali nakon Novaka trebao mi je zaokret od 180 stupnjeva. S Novakom sam osvojio sve, a sada se iznimno veselim novom izazovu. Iskreno, dok sam bio na ATP touru, nisam se zamišljao u ženskom tenisu, ali trenutno se uopće ne vidim u muškom tenisu.”

Nije to baš područje u kojem ste stručnjak, ali Ribakina je često bila bolesna, borila se s alergijama, takvim stvarima… Kako se nosite s tim?

“Siguran sam da za sve to postoji razlog. Kad uđem dublje u cijeli proces, tada ću znati više. Ali znate kako kažu – je*** trenera koji nije uspio na oba Toura!”

Budući da ste toliko dugo u muškom tenisu, koliko dobro poznajete Jeleninu konkurenciju?

“Uvijek sam gledao ženske mečeve, iako sam na Touru već 13 godina. Najbolje četiri-šest su tu već neko vrijeme, pojavljuju se neki mladi igrači, ali top 10 je više-manje isti već neko vrijeme. A tenis je tenis, bio muški ili ženski – forehand, bekhend, servis… Na kraju krajeva, mislim da je to isto, iako mi svi govore da je WTA tour potpuno drugačiji. No, želio sam i nešto novo, želim vidjeti kako je drugačije, zašto je drugačije, iskusiti iz prve ruke… Također, vidjet ću svoju staru momčad s ATP toura, većina turnira je u istim gradovima.”

Imate li neki dogovor, primjerice koliko ćete tjedana provesti zajedno sljedeće godine?

“Idemo polako. Pripremat ćemo se zajedno, pa Australija, pa ćemo vidjeti. Bez pritiska.”

A vaš bivši učenik Novak – mislite li da će u 2025. ući motiviran i može li osvojiti još jedan Slam?

“Ne mogu znati je li motiviran i koliko, ali onog trenutka kada odluči igrati, znači da je motiviran. Sinner i Alcaraz su daleko iznad ostalih, ali Novaka stavljam u skupinu s njima – kad stvarno igra, on je i dalje najbolji na svijetu, po mom mišljenju. Druga je stvar koliko želi igrati i kada – vidjeli smo to na Olimpijskim igrama… Ako izađe na teren, još uvijek može osvojiti slam. O tome kakav će mu biti rang ovisit će i kakav će ždrijeb pasti, tj. kad treba igrati sa Sinnerom ili Alcarazom… Puno je faktora, no može li Novak to ostvariti? Da, može. Nikada ga ne biste trebali otpisati, ja to nikad ne bih učinio. Za mene je dobra stvar u svemu ovome to što ja njega ne moram podržavati, ja mogu ostati njegova podrška!”

Sinner ili Alcaraz?

“Oni su različiti igrači, ali kada su obojica u formi, mislim da je Sinner bolji. Drži konstantu, dok Alcaraz ide od briljantnosti do laganih pogrešaka. Carlos je ove godine doživio neke poraze koje mi je teško objasniti. Ako Novaka izbacimo iz jednadžbe, oni su pet svjetlosnih godina iznad ostalih, oni će dominirati sljedećih pet godina.”

Tko ih potencijalno može izazvati na Slamovima, možda Zverev?

“Nitko. Zverev ima previše uspona i padova. Do nekog trenutka igra sjajno, onda dođe meč kada se treba stisnuti i odigrati najbolje, on to ne radi, a protiv Sinnera i Alcaraza uvijek moraš biti najbolji.”

I za kraj – kakav je vaš stav o cijeloj doping aferi Sinner?

“Iskreno se nadam da će ga ostaviti na miru i pustiti ga da igra, tenisu treba Sinner. S Čilićem sam imao posla s WADA-om i sličnim tijelima, bio sam tamo, ima mnogo iskompleksiranih ljudi koji žele nekome uništiti život. Nadam se pozitivnom ishodu za Sinnera.”