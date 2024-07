Ivanišević o ždrijebu Umaga: ‘Ajduković je dobio možda najtežeg protivnika’

Proslavljeni hrvatski tenisač i trener te ambasador umaškog ATP Plava Laguna Croatia Opena Goran Ivanišević smatra da je od četvorice hrvatskih predstavnika najlošije prošao najiskusniji, 23-godišnji Duje Ajduković, koji će u prvom kolu igrati protiv petog nositelja Luciana Darderija.

“Veselimo se dobrom turniru, sigurno će biti dobrih mečeva. Turnir je iznimno jak i jedva čekam nedjelju da sve počne”, poručio je wimbledonski pobjednik iz 2001. čije ime nosi i središnji teren u umaškom teniskom kompleksu.

U ždrijebu je sudjelovao i iznenađujući prošlogodišnji pobjednik, Australac Alexei Popyrin, koji je u sjajnom finalu svladao miljenika navijača, Švicarca Stana Wawrinku koji je također trebao biti u ždrijebu, ali je u četvrtak morao otkazati nastup.

“Jako sam uzbuđen što sam ponovno ovdje. Imam divna sjećanja na prošlu godinu. Ovo mi je jedan od najdražih turnira i rado mu se vraćam. Ovdje sam osvojio svoj drugi trofej na ATP Touru, ali prvi put nastupam kao branitelj naslova”, rekao je 24-godišnji Australac koji će u prvom kolu igrati protiv najbolje rangiranog igrača na svijetu do 19 godina, Čeha Jakuba Menšika.

“Ždrijeb je težak. Jakub je vrlo dobar mladi igrač. Znam da mi neće biti nimalo lako. Nisam pogledao tko bi me čekao u drugom kolu. Ne volim to raditi. Molim vas, nemojte mi otkriti”, rekao je Popyrin uz širok osmijeh.

Ove godine su u umaškom ždrijebu četvorica bivših pobjednika. Uz Popyrina tu je i prvi nositelj, osmi tenisač svijeta Rus Andrej Rubljov, koji je u Umagu 2017. došao do svog prvog naslova i to kao sretni gubitnik iz kvalifikacija. Vraća se i talijanski veteran Fabio Fognini, pobjednik iz 2016., a u Umagu je 2019. do svog prvog naslova došao i 34-godišnji Srbin Dušan Lajović, koji je također sudjelovao u formiranju ovogodišnjeg ždrijeba.

“Prvi put sam bio u Umagu prije 20 godina, tako da je prošlo dosta vremena. Ovdje sam osvojio svoju prvu titulu. Najznačajnija stvar u mom životu je prva ATP titula, to ima posebnu čar. Prelijepo mi je ovdje, osjećam se kao kod kuće, tako da jedva čekam da ponovno zaigram. Mislim da mi je ždrijeb dobar, s obzirom na to da sam si sam izvukao kvalifikanta. Za početak turnira to je najbolje, s obzirom na to da nisam nositelj, ali vidjet ćemo, jer ima puno dobrih igrača. Mislim da je ovo najjači turnir u posljednjih nekoliko godina”, zaključio je Lajović.