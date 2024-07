Igrali su u najdužem finalu Umaga, a već danas nastupaju na Olimpijskim igrama

Podijeli :

Jay Patel/SPP via Guliver Images

Argentinski tenisač Francisco Cerundolo postao je pobjednik najdužeg finala umaškog ATP turnira, a do svog trećeg naslova u karijeri stigao je nakon točno tri sata igre protiv Talijana Lorenza Musettija svladavši ga sa 2-6, 6-4, 7-6 (5).

Cerundolo je tako postao treći argentinski tenisač, nakon Guillerma Canasa (2004.) i Guillerma Corije (2005.), koji je osvojio Croatia Open. I sve je bilo u znaku broja tri. Postao je treći tenisač koji je na putu do umaškog naslova pobijedio prvog i drugog nositelja, učinio je to nakon tri sata igre iskoristivši treću meč-loptu.

“Izgleda da ću morati početi vjerovati da mi je tri sretan broj. Tako to bude u nekim tjednima, kad se poklopi puno slučajnosti. Ne možeš znati zašto, ali tu su. Sljedećih dana ću koristiti broj tri, očigledno ima u njemu nešto pozitivno”, rekao je novi umaški pobjednik.

Srećom po njega, u nedjelju neće morati igrati treći nego četvrti meč programa na olimpijskom turniru protiv Čileanca Barriosa Vere.

“Iskreno, ista je stvar. Poletjet ćemo u osam sati ujutro iz Pule, tako da ću spavati samo nekoliko sati. Nadam se da ću barem u zrakoplovu uspjeti odspavati barem sat vremena. Dat ću sve od sebe. Igrat ću svim srcem, glavom. Radi se o mojoj zemlji i stvarno želim biti tamo.”

Ako je suditi prema nastupima u Hrvatskoj, i to je mjesto na kojem želi biti, jer je još uvijek neporažen. Prije četiri godine je osvojio Challenger u Splitu, a trebao je doći u Umag da bi prekinuo jednogodišnje čekanje na treći ATP naslov.

“Da, dva turnira, dva naslova. I u oba sam finala osvojio ‘tie-break’ trećeg seta. Jako sam sretan, jer je bila žestoka borba. Ne znam kako sam pobijedio. Imao sam uspona i padova, on je u početku igrao jako dobro. Ponosan sam, jer je bio vrlo težak dvoboj.”

U prvom setu finala gotovo da je pretvoren u pukog promatrača sjajne izvedbe svog suparnika, koji je nizom od pet gemova vrlo uvjerljivo došao do početne prednosti.

“U prvom setu nisam bio dovoljno agresivan i prepustio sam mu da diktira poene, a on je u takvim situacijama nevjerojatan. Sve može. On je igrač s ogromnim talentom.”

No, 25-godišnji Argentinac je tada zaključio da je vrijeme za promjenu taktike.

“Odlučio da moram preuzeti kontrolu u izmjenama, jer ako to ne učinim, za njega će to biti lagan posao. Zato sam u drugom setu počeo riskirati, počeo sam udarati s puno više snage, jer sam bio u rezultatskom zaostatku.”

Uspio je ‘breakom’ u desetom gemu osvojiti drugi set, a onda se razvila borba koja je pomalo sličila na dvojicu teškaša, koji u ringu udaraju iz sve snage i obojica odbijaju biti nokautirani. Musetti je stvarao i propuštao prilike, da bi kod 4-4 konačno došao do ‘breaka’ i servisa za meč. No, otvorio je gem s dva druga servisa koja je Cerundolo iskristio za 0-30, a kasnije to pretvorio u ‘break’.

Argentinac je odveo meč do odlučujućeg ‘tie-breaka’ i u njemu napravio novi preokret. Musetti je imao 3-1, da bi Cerundolo nanizao pet poena i došao do tri meč-lopte. Talijan je spasio dvije na servisu, ali na treću je Cerundolo završio trosatni maraton, a onda umoran i iscrpljen legao na teren središnjeg umaškog stadiona i počeo slaviti.

Posebno je uživao u umaškoj tradiciji.

“Nisam znao da će biti vatromet. Bio je odličan šou na kraju ovog zadivljujućeg tjedna za mene. Vatromet je bio usklađen s glazbom. Uživao sam u nebu koje je svijetlilo, držeći trofej u rukama. Bila je sjajna svečanost.”

Ipak, nije skrivao i žaljenje jer je njegov prijatelj ostao bez nagrade za svoju odličnu igru.

“Upoznali smo se prije šest godina i od tada smo se susretali na mnogim turnirima, evo sad smo igrali i finale na ATP Touru, puno smo puta trenirali. Naravno da je teže igrati protiv nekoga s kim imaš dobar, prijateljski odnos. No, kad dođeš na teren, jedino što želiš je pobjeda. Naravno da ti je nakon meča žao onoga tko je izgubio, jer smo obojica dali sve od sebe. Samo jedan može biti pobjednik, to je u ovom sportu najtužnije”, zaključio je Cerundolo.

Lorenzo Musetti već više od mjesec dana uživa u sjajnoj formi. Jedino što mu je na zadnja četiri turnira nedostajalo je taj završni korak prema trofeju. Izgubio je finale na travi londonskog Queen’s Cluba, sada je ostao i bez velikog trofeja na istarskoj crvenoj zemlji, s propuštenim servisom za meč.

“Obojica smo igrali odlično. Počeo sam jako dobro, igrao sam na visokoj razini u prvom setu. Moja je pogreška bila što nisam zadržao tu razinu u drugom setu. Imao sam toliko prilika da se odvojim i u trećem setu. Bilo je nekoliko nesretnih poena, posebno na prilikama za ‘break’. Naravno, u gemu na 5-4 nisam baš najbolje servirao. Francisco je to iskoristio. Opet, za 3-1 u ‘tie-breaku’ sam odigrao odličan poen, ali onda nisam dobro odservirao do kraja meča. ‘Tie-break’ je kao rulet. On je bio bolji i zaslužio je pobjedu”, prokomentirao je Musetti te dodao:

“Tenis je takav, može se sve promijeniti u nekoliko poena. Treći set je bio prepun uspona i padova, igrački i emotivno. Ovo je bila Franciscova večer. Ako ništa drugo, izgubio sam od prijatelja.”

I on će biti u istom zrakoplovu koji će umaške finaliste prebaciti do Pariza. U manje od 20 sati ponovno će biti na terenu, igrati protiv domaćeg miljenika Gaela Monfilsa u Roland Garrosu, gdje ga je ove godine već pobijedio.

“Neće se biti lako oporaviti od ovog trosatnog finala, ali teniski i fizički sam odlično pripremljen. Volim igrati protiv Gaela. Imat ću navijače protiv sebe, ali dat ću sve od sebe. Vidjet ćemo za što će i to donijeti.”

Francisco Cerundolo je posljednji tenisač koji je u Umagu osvojio naslov u meču s linijskim sucima. Od sljedeće godine, taj će posao obavljati strojevi. Srećom, tenisači će se nastaviti vraćati i uveseljavati svojim umijećem ljubitelje ovog prelijepog sporta, koji su i u prvom subotnjem finalu u povijesti turnira napunili stadion “Goran Ivanišević”.