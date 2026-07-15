Hrvatski tenisači u polufinalu turnira parova u Umagu

Hrvatski tenisači Admir Kalender i Nino Serdarušić plasirali su se u polufinale turnira parova na 36. izdanju Plava Laguna Croatia Openu, turniru u Umagu.

U četvrtfinalnom su meču Kalender i Serdarušić svladali druge nositelje, Nijemca Constantina Frantzena i Nizozemca Robina Haasea sa 6-3, 7-6(4).

Time su Kalender i Serdarušić nastavili pobjednički niz od prošlog tjedna kada su slavili na ATP Challenger turniru u Trstu.

U prvom setu je hrvatska kombinacija dva puta uzimala servis suparnicima, dok su drugi nositelji Umaga napravili jedan break. U drugom setu Kalender i Serdarušić su vodili 4-3 uz break prednosti, ali su tada Frantzen i Haase vratili break zaostatka i naknadno izborili tie-break. U njemu su Kalender i Serdarušić od starta bili nekoliko koraka ispred suparnika. Vodili su 2-0, 4-1, a potom i 6-2. Drugi nositelji su spasili dvije meč-lopte, ali više od toga nisu uspjeli.

U polufinalu će hrvatski tenisači igrati protiv pobjednika meča u kojem Britanci Stevenson i Willis igraju protiv bosanskohercegovačkog igrača Džumhura i Srbina Latinovića.

ATP Umag, četvrtfinale parova:

Admir Kalender / Nino Serdarušić (Hrv) – Constantin Frantzen / Robin Haase (Njem,Niz/2) 6-3, 7-6(4)