Hrvatski tenisač, unatoč plasmanu u polufinale Brage, još uvijek nije osigurao nastup na Australian Openu

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Luka Mikrut plasirao se u polufinale ATP Challengera u Bragi nakon dva sata i 57 minuta igre s indijskim tenisačem Sumitom Nagalom. Ta pobjeda mu je osim polufinala osigurala i novi ranking karijere iz kojeg su mnogi hrvatski mediji zaključili kako je Mikrut izborio kvalifikacije za Australian Open.

Splitski tenisač će od sljedećeg tjedna biti plasiran oko 215. mjesta ako ispadne u polufinalu Brage što je odlična pozicija za ulazak u kvalifikacije Australian Opena. Prošle godine su u kvalifikacije prvog Grand Slam turnira sezone ulazili tenisači s rankingom sve do 237. na svijetu što znači da do početka ulaznih lista Mikrut u teoriji smije pasti 22 pozicije.

Ulazne liste nisu svake sezone iste pa tako nekad mogu i slabije rangirani igrači ući u turnir, a nekada i s boljim rankingom izostanete s turnira. Za Australian Open će ulaznici u kvalifikacije biti poznati 22. prosinca kada izlaze ulazne liste. S obzirom na to da je je dva mjeseca prije zaključivanja lista 35 bodova ispred 237. na svijetu, nikako se ne može reći da je osigurao nastup u Melbourneu.

Do kraja sezone igra se još skoro dva mjeseca te je preuranjeno, iako je izgledno, zaključiti kako će Luka Mikrut zasigurno igrati kvalifikacije. Mladi Splićanin do kraja sezone ne brani puno bodova, a s obzirom na to da je u odličnoj formi, ne bi šokirali da dodatno učvrsti svoju poziciju. Međutim, za rana zaključivanja u sportu nema mjesta.