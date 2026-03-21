Hrvatski tenisač na Challengeru u Zadru osvojio svoj 41. naslov u karijeri

Foto Frane Hrabrov / Hrvatski teniski savez

U subotu popodne se na ATP Challengeru u Zadru odigralo finale parova gdje je nastupio i hrvatski tenisač Nino Serdarušić. On je s Ekvadorcem Gonzalom Escobarom obranio status prvih nositelja te su s uvjerljivih 2-0 u setovima bili bolji od Simonea Agostinija i Jonasa Forejteka.

U prvom setu su Serdarušić i Escobar bili bolji sa 6:2 da bi u drugom Talijana i Čeha ostavili na dva osvojena gema. Tako su sa 6:2, 6:2 bez većih problema Hrvat i Ekvadorac došli do svog prvog zajedničkog naslova. Svoj prvi turnir odigrali su nedavno u glavnom gradu Čilea gdje su zapeli u četvrtfinalu.

Ovim naslovom Serdarušić je došao do svog 41. pehara u 69. finalu karijere. Ovo mu je ujedno bio i sedmi Challenger naslov u parovima te će na sljedećoj ljestvici biti na rankingu karijere. Trenutačno je na ljestvici uživo na 119. mjestu ATP ljestvice, a dobrim nastupom na Challengeru u Splitu to bi se moglo dodatno popraviti.

Nažalost, u finalu parova na ITF 15K turniru u Rovinju do naslova nisu došli Karlo Kajin i Deni Žmak. Oni su s 2-1 u setovima zaustavljeni od Talijana Tomassa Compagnuccija i Nijemca Adriana Otzbacha. Tako je Kajin i dalje bez profesionalnog naslova u karijeri dok je Žmak svoj prvi i jedini turnir osvojio 2009. godine u Bosni i Hercegovini kada je igrao u paru s Mislavom Hižakom.