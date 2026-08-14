Hrvatski par u Njemačkoj izborio drugo uzastopno Challenger finale

U petak su na ATP Challengeru u Hamburgu dvojica Hrvata, Admir Kalender i Nino Serdarušić, igrali polufinalni susret protiv Szymona Walkowa i Sergija Martosa Gomesa. Njih je hrvatski par pobijedio s uvjerljivih 2-0 u setovima.
Odlično je hrvatski par krenuo u meč i već je u drugom gemu meča došao do breaka. Sigurna igra na servisu omogućila im je osvajanje seta sa 6:3.
U drugom setu su Kalender i Serdarušić nastavili s dobrom igrom i prijetnjama na returnu, a to im se isplatilo u petom gemu kada rade break španjolsko-poljskoj kombinaciji.
Ubrzo zatim je hrvatski dvojac napravio i novi break te je sa 6:3, 6:2 izborio novo zajedničko finale.
Hrvatskom dvojcu ovo je drugo uzastopno finale Challengera. Prošlog tjedna osvojili su Challenger iz serije 100 u njemačkom Hagenu, a sada će u Hamburgu, na Challengeru iz serije 75, pokušati osvojiti svoj novi naslov.
Serdarušiću je ovo već 64. finale karijere dok je Kalenderu ovo 22. put da će se boriti za naslov.
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