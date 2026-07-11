Hrvatski par osvojio Challenger u Trstu

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Foto Frane Hrabrov / Hrvatski teniski savez

U subotu popodne odigrano je finale parova na ATP Challengeru u Trstu. Tamo su sudjelovali dvojica Hrvata Admir Kalender i Nino Serdarušić. Taj dvojac je 2025. godine ostvarivao dobre rezultate na ITF razini, a ove godine nisu zajedno igrali sve do ovog turnira u Trstu.

To njihovo spajanje u blizini Hrvatske u potpunosti se isplatilo jer su stigli do svog prvog zajedničkog Challenger naslova u karijeri. U prvom kolu imalli su sreću što je njihov protivnik otkazao te se nitko nije prijavio na to mjesto. Tako su Kalender i Serdarušić bez borbe izborili četvrtfinale. Ubrzo zatim su tamo s 2-0 u setovima bili bolji od Gabrielea Crivellara i Mattea Sciahbasija.

U polufinalu su bili bolji od drugih nositelja Mariana Kestelboima i Federica Agustina Gomeza da bi u finalu ponovno slavili bez izgubljenog seta, ovaj put protiv Marka Whitehousea i Jarna Jensa.

Tako su stigli do svog prvog zajedničkog Challenger naslova i velikog skoka na ATP ljestvici. Serdarušić je ovim slavljem skočio na 112. mjesto ATP ljestvice što mu je i ranking karijere dok će Kalender u ponedjeljak biti na rubu TOP 200, na 208. poziciji.

Ova titula Serdarušiću je bila deveta na Challenger razini, jednu je osvojio na ATP razini dok je čak 33 puta podizao pobjednički pehar na ITF razini. Što se tiče Kalendera, ovo je njemu 11 titula karijere, devet ih je osvojio na ITF razini dok je ove godine napokon uspio do titule doći i na višoj razini. S Milijem Poljičkom osvojio je Challenger u Šimkentu, a sada je s drugim Hrvatom pokorio Trst.

Moguće je da će Kalender i Serdarušić zajedno nastupiti u parovima na Umagu, no još uvijek nije poznato tko je dobio pozivnice za jedini hrvatski ATP turnir.