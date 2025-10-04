Hrvatska ima novog tenisača u topu 200 – talentirani Splićanin izborio novo Challenger finale

Podijeli :

Roberta Corradin IPA Sport via Guliver Images

Mladi hrvatski tenisač Luka Mikrut u Portugalu je izborio treće Challenger finale karijere i pritom izborio ulazak u top 200 ATP liste.

Aktualna godina postaje sve bolja za Luku Mikruta (ATP 239), 21-godišnjeg tenisača iz Splita. Nakon što je osvojio četiri ITF turnira ovog proljeća, a u kolovozu i prvi Challenger karijere (protiv Duje Ajdukovića u Comu), Mikrut se plasirao u novo finale na Challenger razini.

U polufinalu turnira u Bragi na zemlji iz kategorije 75 Mikrut je preokrenuo Španjolca Alejandra Mora Canasa 4:6, 6:0, 6:3.

Mikrut je u godinu ušao kao 381. tenisač svijeta, a ovom pobjedom prvi će put ući među najboljih 200. Ujedno je ovog tjedna osigurao i kvalifikacije Australian Opena u siječnju sljedeće godine.

U nedjelju će u Bragi u finalu igrati protiv Zdeneka Kolara iz Češke ili Viliusa Gaubasa iz Litve. Pobjedom u finalu Mikrut bi se popeo sve do 180. mjesta.