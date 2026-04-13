Hrvatska ima dva igrača u top 100! Sinner preuzeo vrh ljestvice

Podijeli :

AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Mladi hrvatski tenisač, 20-godišnji Dino Prižmić ovoga se tjedna po prvi put u karijeri nalazi među 100 najboljih igrača na ATP ljestvici, prošlotjedni prolazak do finala "challengera" u Monzi donio mu je skok od 19 mjesta pa je sada 87.

Plasman je popravio i najbolji hrvatski igrač Marin Čilić koji je ulaskom u 2. kolu Masters 1000 turnira u Monte Carlu skočio za tri mjesta i ovog je tjedna 48.

Nakon 66 tjedana vladavine Španjolca Carlosa Alcaraza na vrh se vratio Talijan Jannik Sinner. Sinner je u nedjelju u finalu Monte Carla svladao Alcaraza te ga tim uspjehom i preskočio na ATP listi i to za 110 bodova. Slijedi Nijemac Alexander Zverev koji ima gotovo 8000 bodova manje od vodećeg dvojca.

Najveći pad u prvih 10 zabilježio je Talijan Lorenzo Musetti koji je izgubio četiri pozicije i sada je deveti.

ATP ljestvica (u zagradama su prošlotjedni plasmani):

1. (2) Jannik Sinner (Ita) 13350

2. (1) Carlos Alcaraz (Špa) 13240

3. (3) Alexander Zverev (Njem) 5555

4. (4) Novak Đoković (Srb) 4710

5. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 4100

6. (8) Ben Shelton (SAD) 3900

7. (6) Alex de Minaur (Aus) 3895

8. (9) Taylor Fritz (SAD) 3870

9. (5) Lorenzo Musetti (Ita) 3625

10. (10) Danil Medvedev 3560

———————————————–

48. (51) MARIN ČILIĆ 950

87. (106) DINO PRIŽMIĆ 670

137. (138) BORNA GOJO 453

180. (178) LUKA MIKRUT 335

205. (207) MATEJ DODIG 285

227. (222) BORNA ĆORIĆ 248

287. (291) DUJE AJDUKOVIĆ 183

310. (294) MILI POLJIČAK 163