Hrvati u utorak u Splitu otvaraju Challenger Mile Moralić: Evo kako ih je ždrijeb ‘pomazio’

Foto: Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

U ponedjeljak je na splitskim Firulama počeo ATP Challenger Mila Moralić. Iako se turnir igra u Hrvatskoj, u prvom danu na terenima nije bilo nijednog Hrvata.

No, to ne znači da u glavnom ždrijebu turnira neće biti hrvatskih predstavnika. Svoju priliku pokazati svoj teniski talent dobila su petorica Hrvata – Matej Dodig, Mili Poljičak, Duje Ajduković, Josip Šimundža te Emanuel Ivanišević.

U prvom kolu u utorak će Matej Dodig igrati protiv Amerikanca Christiana Langma, Josip Šimundža odmjerit će snage s Bjelokošćaninom Eliakimom Coulibalyjem, međusobno će se sučeliti Mili Poljičak i mladi Goranov sin Emanuel Ivanišević dok će Duje Ajduković za protivnika imati nezgodnog kvalifikanta Gerarda Camapnu Leeja.

Program će u utorak od 10 sati otvoriti Poljičak i Ivanišević, nakon njih će na teren Dodig, zatim Šimundža, a onda Ajduković. Posljednji meč dana odigrat će Dodig i Ivanišević u parovima protiv Venezuelanaca Juana Josea Bianchija i Brandona Pereza.

U parovima će za Hrvatsku još nastupiti Admir Kalender i Ajduković, Poljičak s Milošom Karolom te Šimundža sa Stefanom Popovićem. Na turniru nema osvajača Zadra Nina Serdarušića koji je ipak odabrao jači turnir u Napulju gdje nastupa sa svojim novim partnerom Gonzalom Escobarom.