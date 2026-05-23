Hrvat studira na Sveučilištu u SAD-u: Sada je izborio svoje prvo profesionalno finale

Foto: Hrvatski teniski savez

Posljednji hrvatski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji na ITF 25k turniru u Bolu na Braču bio je Noa Vukadin. Malo poznati hrvatski tenisač igra najbolji turnir karijere, a svoj tjedan iz snova nastavio je u subotu jer je s 2-0 u setovima porazio TOP 500 igrača Andreja Čepeleva.

Vukadin je, unatoč tome što je više od 800 pozicija lošije rangiran od Rusa (419. – 1283.), bio tek blagi autsajder. Na početku se to nije toliko osjetilo pa je hrvatski tenisač imao problema tek u svom trećem gemu kada je spasio tri break lopte.

Bili su to jedini njegovi problemi u prvom setu koji je osvojio sa 6:4. Ključni break napravio je kod vodstva 5:4 kada je iskoristio svoju treću set-loptu.

Odmah na početku drugog seta imao je tri prilike za break, no nije ih iskoristio. Činilo se da će zbog toga pasti jer je Čepelev u sljedećem gemu imao 0-30, ali nije Vukadin to dopustio te je poveo s 2:1. Ubrzo zatim oduzeo je servis Rusu da bi potom osvojio i gem na svom početnom udarcu za 4:1.

Vukadin je tu prednost dodatno povećao breakom za 5:1, a na kraju je do pobjede i plasmana u prvo profesionalno finale stigao rezultatom 6:4, 6:1. Za naslov će igrati protiv Poljaka Maksa Kasnikowskog.

Hrvatski 22-godišnji tenisač inače igra za Sveučilište Clemson, a bio je izabran u drugu najbolju ekipu parova te u treću najbolju ekipu za pojedinačnu konkurenciju. U svojoj karijeri osvojio je i Otvoreno prvenstvo Češke.

Prije dva tjedna se na Challengeru u Zagrebu lijepo predstavio osvajanjem seta protiv Brazilca Thiaga Monteira u prvom kolu kvalifikacija.