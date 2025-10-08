Hrvat režirao osvetu Talijanu za poraz u Umagu

Podijeli :

Foto: Mario Ćužić / HTS

Mladi hrvatski tenisač Matej Dodig izborio je četvrtfinale ATP Challengera koji se igra u francuskom Roanneu. U drugom kolu je s 2-0 u setovima bio bolji od Talijana Francesca Passara kojemu se tako osvetio za poraz u prvom kolu ATP 250 turnira u Umagu.

Dodig i Passaro su krajem srpnja igrali prvo kolo Umaga, a tamo je Osječanin imao set prednost te je bio na korak od breaka prednosti u drugom setu. Međutim, nakon neiskorištene break prilike pao je u igri te je Passaro na kraju s 4:6, 6:1, 6:2 izborio drugo kolo.

Ovaj put Dodig nije pao nakon osvajanja prvog seta. Prvu dionicu je osvojio sa 6:4 da bi odmah na startu druge napravio break koji je lakoćom čuvao do kraja susreta. Tako je sa 6:4, 6:4 izborio svoje peto četvrtfinale sezone, a za svoje treće polufinale igrat će protiv pobjednika meča između prvog nositelja Jacoba Fearnleya i Švicarca Dominica Strickera.

Uspješan je na Challenger razini bio i Luka Mikrut koji je u Valenciji sa 6:3, 6:1 bio bolji od Španjolca Carlosa Lopeza Montaguda. Splićaninu je to bila sedma pobjeda u nizu, a za osmu će igrati protiv pobjednika meča između Filipa Cristiana Jianua i Christopha Negritua.

U četvrtak će svoj meč drugog kola u Francuskoj odigrati i Borna Gojo. Njegov protivnik bit će domaći tenisač Hugo Gaston.