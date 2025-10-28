Gostovao je na Sport Klubu, a sada je ostvario prvu pobjedu na tvrdoj podlozi nakon 10 mjeseci

Podijeli :

RobertaxCorradin IPAxSport via Guliver

Splitski tenisač Luka Mikrut upisao je pobjedu u prvom kolu ATP Challengera u tuniškom Monastiru. Hrvat je tamo postavljen kao prvi nositelj, a u prvom kolu je s 2-0 u setovima bio bolji od Francuza Corentina Denollyja.

357. tenisač svijeta nije imao rješenje za 160. igrača svijeta koji je slavio s uvjerljivih 6:0, 6:1. Mikrut je tako upisao svoju prvu pobjedu na tvrdoj podlozi još od veljače kada je u kvalifikacijama ATP Challengera u Španjolskoj porazio 1286. tenisača svijeta Noaha Lopeza Cherubina.

Mikrut je nedavno gostovao na Sport Klubu te smo ga priupitali o tome kakva je njegova igra na tvrdoj podlozi.

Normalno mi je sad da pobjeđujem. Nisam skroz procesuirao, ali je jako dobar osjećaj. Jako sam uzbuđen za Australiju i to mi jedan od teniskih snova da igram seniorske Grand Slamove. Beton mi nije dobra podloga trenutačno jer nisam dovoljno vremena proveo na betonu. U posljednje vrijeme sam igrao nešto i ostvario sam nekoliko pobjeda. Nije da se bojim betona.”

Koliko će ti servis pomoć u tome?

“Servisi su bitni na betonu, kao i return. Bit će mi lakše igrati i što više mečeva odigram na betonu bit ću bolji. Možda se neću tako brzo prilagoditi kao na zemlji jer sam puno više kroz karijeru igrao na zemlji. Ali sam siguran da mogu igrati dobro na betonu.”

Osim o tvrdoj podlozi, Mikrut nam je otkrio mnogo toga o svojoj karijeri. Cijeli razgovor možete pročitati i pogledati OVDJE.

VIDEO / Hrvat u najboljoj formi za SK: ‘Imam razinu za najveće rezultate, a od Federera nije pametno ništa uzimati’

U sljedećem Mikrut može igrati protiv Christopha Negritua, Nijemca koji mu je zadao posljednji poraz na tvrdoj podlozi. Do tog ogleda će doći ako Negritu porazi Francuza Robina Bertranda.