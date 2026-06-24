Gojo završio nastup u kvalifikacijama Wimbledona

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Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-181.) zaustavljen je u srijedu u drugom kolu kvalifikacija za teniski Grand Slam u Wimbledonu, bolji od njega sa 6:4, 6:4 je nakon 67 minuta igre bio Amerikanac Colton Smith (ATP-188.).

Amerikancu su za pobjedu bila dovoljna dva oduzeta servisa, po jedan na početku svakog seta.

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Osim toga. Gojo je napravio 19 neprisiljenih grešaka, a njegov suparnik samo osam.

Kvalifikacije danas igra i Matej Dodig (ATP – 209.) kojem je suparnik norveški tenisač Nicolai Budkov Kjaer (ATP – 121.).