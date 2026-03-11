Gojo upisao sedmu uzastopnu pobjedu i ušao među 100 najboljih za 2026. godinu

Podijeli :

xkolbert-press GeosvanyxCafassox via Guliver Image

Borna Gojo nastavlja sa sjajnom formom na ATP Challenger razini. Nakon osvajanja Metepeca (Meksiko) došao je u Cherbourg (Francuska) gdje je već upisao dvije pobjede. U prvom kolu je bio bolji od Laurenta Lokolija (6:3, 6:3) da bi u drugom kolu svladao još jednog domaćeg tenisača - Geoffreyja Blancaneauxa (7:5, 6:7, 6:4).

Imao je Splićanin određene probleme s Francuzom u trećem međusobnom omjeru te je u prvom setu kod 5:5 morao spašavati 0-30. Baš ga je taj gem probudio te je kod vodstva 6:5 iskoristio svoju prvu set-loptu za 7:5.

U drugom setu se, unatoč Gojinim meč-loptama kod 5:4 i 6:5, otišlo u tie-break. Tamo je na krilima spašenih meč-lopti bio bolji Francuz sa 7-4 te je odveo meč u set odluke. Tamo je Gojo ključni break napravio kod 3:3 nakon čega je tu prednost zadržao do kraja za pobjedu od 7:5, 6:7(4), 6:4. Izborio je tako četvrtfinale gdje ga čeka Remy Bertola.

Ovom pobjedom Gojo je skočio na 96. mjesto ATP race ljestvice, odnosno poretka za 2026. godinu koja se na kraju godine izjednači s onom tjednom ljestvicom. Preskočio je tako i Joaa Fonsecu koji je, iako je izgubio od Jannika Sinnera u Indian Wellsu sa 7:6(6), 7:6(4), pokazao da će ubrzo doći u vrh svjetskog tenisa.