Gojo izborio finale Challengera u Meksiku

xEibner-Pressefoto JennixMaulx via Guliver

Hrvatski tenisač Borna Gojo (ATP-181.) se u subotu plasirao u finale Challenger turnira u Moreliji u Meksiku pobijedivši u polufinalu Kolumbijca Nicolasa Mejiju (ATP-185.) sa 6:4, 7:6(5) nakon sat i 45 minuta igre.

Prvi je set Splićanin dobio nakon što je oduzeo servis suparniku. U drugom setu, Mejia oduzima servis Goji i dolazi u vodstvo 5-2, no hrvatski je tenisač vratio servis i preko tie-breaka došao do pobjede.