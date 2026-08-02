Gledajte na SK2: Mektić s Amerikancem u borbi za naslov, evo kada počinje finale

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Sport Klub

Hrvatski tenisač Nikola Mektić danas izlazi na teren u borbi za novu veliku titulu. U paru s Amerikancem Austinom Krajicekom, nekadašnjim partnerom Ivana Dodiga s kojim je osvojio Roland Garros i dosegnuo vrh svjetske ljestvice, Mektić je izborio finale ATP 500 turnira u Washingtonu.

Hrvatsko-američka kombinacija do finalnog je okršaja stigla nakon izuzetno tijesne i dramatične polufinalne pobjede protiv para Nys i Roger-Vasselin. Mektić i Krajicek slavili su nakon dva napeta tie-breaka s 7:6 (3) i 7:6 (5) te tako osigurali svoje drugo zajedničko finale u sezoni, nakon što su ranije ove godine već podignuli trofej u Delray Beachu.

VIDEO / Samo na SK: Mektić i bivši Dodigov partner u finalu Washingtona

Mektić danas lovi svoj ukupno 34. naslov u bogatoj karijeri, dok će Krajicek pokušati doći do 16. trofeja. S druge strane mreže stajat će im britanski par Cash i Glasspool.

Veliko finale parova u Washingtonu na rasporedu je danas s početkom u 17:00 sati, a svi ljubitelji tenisa u Hrvatskoj borbu za novi trofej hrvatskog predstavnika mogu pratiti u izravnom prijenosu na kanalu Sport Klub 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.