Gledajte na SK1: Evo kada Čilić igra protiv 15. nositelja

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Gem Set Hrvatska

Hrvatski teniski veteran Marin Čilić izborio je plasman u 2. kolo ATP Masters 1000 turnira u Montrealu (Canadian Open) nakon sigurne pobjede protiv japanskog kvalifikanta Shoa Shimabukura s 7:6, 6:1. U borbi za 3. kolo očekuje ga atraktivan dvoboj protiv 15. nositelja turnira, Amerikanca Francesa Tiafoea.

Čilić i Tiafoe dosad su odmjerili snage dvaput, no ti okršaji datiraju još iz 2017. i 2018. godine. U oba je susreta slavio hrvatski tenisač, što Marinu daje psihološku prednost, iako u noćni okršaj ulazi s ulogom autsajdera protiv raspoloženog Amerikanca.

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Tiafoe u Montreal stiže s dobrim ovosezonskim rezultatima, okrunjenim titulom u Halleu, pa će tražiti prvu pobjedu protiv Čilića kako bi napravio pravi uvod u nadolazeći US Open. Ipak, hrvatski tenisač je u 1. kolu pokazao stabilnost, pa gledatelje na terenu IGA Stadiona zasigurno očekuje uzbudljiv i neizvjestan meč.

Okršaj između Marina Čilića i Francesa Tiafoea možete gledati ekskluzivno na Sport Klubu 1 u noći s utorka na srijedu u 1:00 sat.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.