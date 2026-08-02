Pratite na SK: Ružić otvara nastup u Torontu protiv Francuskinje Boisson

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(AP Photo/Kin Cheung) via Guliver Image

Mlada hrvatska tenisačica Antonia Ružić danas otvara svoj nastup na jakom WTA 1000 Masters turniru u Torontu (Canadian Open). U prvom kolu s druge strane mreže stajat će Francuskinja Lois Boisson, prošlogodišnja polufinalistica Roland Garrosa, a meč možete gledati na programu Sport Klub 2.

Pred Antonijom je odlična prilika za hvatanje prave forme. Iako je u posljednje vrijeme imala promjenjive rezultate, tvrda podloga na WTA 1000 turnirima ove joj sezone izuzetno odgovara, što je već dokazala sjajnim nastupima te plasmanom u četvrtfinale Dubaija i treće kolo Indian Wellsa.

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S druge strane, Boisson se još uvijek muči s povratkom u pravu natjecateljsku formu nakon duže stanke zbog ozljede, a ova podloga na otvorenom daleko više ide na ruku našoj tenisačici.

Ovaj zanimljivi okršaj prvog kola na rasporedu je danas, ne prije 19:00 sati, a svi ljubitelji tenisa u Hrvatskoj dvoboj Antonije Ružić mogu gledati ekskluzivno na kanalu Sport Klub 2.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.