Gledajte na SK: Ruud izgubio dva gema od domaćeg tenisača i izborio finale u Rimu

(AP Photo/Andrew Medichini) via Guliver Image

U prvom polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Rimu Casper Ruud je s uvjerljivih 2-0 u setovima bio bolji od domaće uzdanice te je izborio veliko finale u glavnom gradu Italije.

Meč je bio popraćen kišnim prekidom koji je stigao pri vodstvu Ruuda od 4:1. Nakon nekoliko sati susret se nastavio i Norvežanin nije puno oklijevao te je s dva uzastopna gema osvojio prvi set sa 6:1.

Nakon toga je Ruud i u drugom setu bio na razini. Brzo je napravio break Darderiju te je na kraju slavio sa 6:1, 6:1.

Ovom pobjedom je Ruud došao do svog 27. finala u karijeri i 18. finala na zemlji nakon 2020. godine. U toj kategoriji ima najbolji učinak jer čak ni Carlos Alcaraz nema više zemljanih finala od Norvežanina. Španjolac je od 2020. godine na “crvenoj prašini” stigao do 17 finala.

Ruudu će ovo biti četvrto Masters 1000 finale, a za svoj drugi naslov igrat će protiv pobjednika meča između Jannika Sinnera i Daniila Medvedeva.

