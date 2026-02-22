Gledajte na SK: Prižmić saznao protivnika u prvom kolu Santiaga, čekat će ga neprijateljska atmosfera

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver Image

Dino Prižmić je na ATP 250 turniru u čileanskom Santiagu pobjedama protiv Gustava Heidea i Huga Delliena izborio nastup u glavnom ždrijebu.

Tamo je u nedjelju navečer saznao i protivnika u prvom kolu. Riječ je o domaćem tenisaču Nicolasu Jarryju koji se u posljednje vrijeme muči. Upisao je devet uzastopnih poraza, a posljednju pobjedu upisao je na Wimbledonu kada je porazio Joaa Fonsecu s 3-1 u setovima.

Za nastup u glavnom ždrijebu Santiaga dobio je pozivnicu jer je ipak riječ o nekadašnjem 16. tenisaču svijeta. Čileanska publika inače je poznata po tome što napravi vatrenu atmosferu svojim pjesmama od kojih se najviše ističu stihovi “Chi, Chi, Chi, Le, Le, Le, Viva Chile”. Najčešći je to poklič na tribinama u Čileu pa ne sumnjamo da će se i Dino Prižmić suočiti s takvom atmosferom.

Čileanci također nerijetko zvižde i proizvode zvukove nakon promašenog prvog servisa pa će i hrvatski tenisač i na to trebati pripaziti. Ako Prižmić porazi Jarryja, u drugom kolu bi čekao pobjednika meča između Tomasa Martina Etcheverryja i Matiasa Sota, još jednog domaćeg tenisača s pozivnicom.

