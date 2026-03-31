Gledajte na SK: Prižmić saznao protivnika u borbi za četvrtfinale Bukurešta

Hrvatski tenisač Dino Prižmić (ATP - 112.) plasirao se u osminu finala ATP 250 turnira na zemljanoj podlozi u Bukureštu pobijedivši Gruzijca Nikoloza Basilašvilija (ATP - 129.) sa 6:4, 6:2, a za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti Nijemac Daniel Altmaier (ATP - 52.).
Altmaier je šesti nositelj, a u prvom kolu je bio bolji od Španjolca Pedra Martineza (ATP – 113.) sa 6:1, 6:4.
Dvoboj Prižmića i Altmaiera je na rasporedu u četvrtak.
