Gledajte na SK: Evo protiv koga igraju hrvatski tenisači i tenisačice u Cincinnatiju

Od četvrtka u Cincinnatiju započinje kombinirani ATP Masters 1000 turnir tenisača i WTA 1000 turnir tenisačica na kojem će nastupiti dvojica hrvatskih predstavnika i tri predstavnice.

Nekadašnjem pobjedniku ovog turnira Marinu Čiliću (ATP – 85.), koji je u glavni ždrijeb ušao s pozivnicom, suparnik u prvom kolu će biti ovogodišnji umaški pobjednik Španjolac Daniem Merida Aguilar (ATP – 63.), koji je na kanadskom Mastersu prvi put u karijeri došao do četvertfinala na ovoj razini turnira. Pobjednik će u drugom kolu igrati protiv Belgijca Zizoua Bergsa, koji je kao 30. nositelj slobodan u prvom kolu.

Nakon nekolicine otkaza Dino Prižmić (ATP – 98.) je zaobišao kvalifikacije i izravno ušao u glavni turnir, a prvo kolo mu donosi dvoboj protiv Britanca Camerona Norrieja (ATP – 37.), najviše rangiranog tenisača u ždrijebu koji nije nositelj. Za Prižmića će to biti prvi nastup nakon što je sredinom srpnja zbog iscrpljenosti morao predati meč drugog kola umaškog Croatia Opena Slovaku Alexu Molčanu.

Pobijedi li Norrieja, Prižmića će u drugom kolu čekati prvi nositelj turnira, Nijemac Alexander Zverev.

U turniru tenisačica Donna Vekić ima status 31. nositeljice pa je slobodna u prvom kolu, a u drugom će igrati protiv pobjednice dvoboja Kineskinje Wang Xinyu (WTA – 41.) i igračice iz kvalifikacija.

Petra Marčinko (WTA – 53.) za suparnicu u prvom kolu ima Švicarku Simonu Waltert (WTA – 90.), a u slučaju pobjede u drugom kolu ju čeka susret s trećom tenisačicom svijeta, Amerikankom Jessicom Pegulom.

Antonia Ružić (WTA – 56.) će u prvom kolu igrati protiv Poljakinje Magdalene Frech (WTA – 45.), a dođe li do drugog kola u tom će joj susretu suparnica biti 26. nositeljica Latvijka Jelena Ostapenko.

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