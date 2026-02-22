Gledajte na SK: Dino Prižmić izborio glavni ždrijeb ATP 250 turnira u Santiagu

Podijeli :

U nedjelju popodne je u glavnom gradu Čilea Santiagu Dino Prižmić uspješno apsolvirao drugu i posljednju prepreku u kvalifikacijama za ATP 250 turnir. U finalnom kolu kvalifikacija igrao je protiv Bolivijca Huga Delliena kojega je porazio s 2-1 u setovima.

Splićanin je savršeno otvorio meč te je poveo s 3:0, a do kraja seta je tu prednost i sačuvao te je slavio sa 6:3.

U drugom setu Prižmić nije bio na razini. Dellien je poveo s 3:0 da bi potom Prižmić imao priliku smanjiti na 2:3. Međutim, nije uspio i Bolivijac je nakon toga odjurio na 5:1 kada Splićanin ipak vraća jedan break i smanjuje na 5:3. Dellien nije pokleknuo pod tim malim pritiskom te je osvojio gem na svom početnom udarcu za 6:3 i odlazak u set odluke.

U tom setu Prižmić je ponovno bio na razini te je sa 6:2 došao do pobjede i plasmana u glavni ždrijeb turnira u Santiagu.

Prižmić je ovom pobjedom uspješno riješio druge uzastopne kvalifikacije na ATP razini. Prošli tjedan je riješio kvalifikacije u Rio de Janeiru pa je izgubio od sretnog gubitnika Francesca Passara. Upravo protiv Talijana može igrati i u prvom kolu Santiaga. Osim protiv Passara može igrati s jednim od kvalifikanata te protiv domaćeg tenisača Nicolasa Jarryja.

