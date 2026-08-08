Gledajte na SK: Darderi u četvrtfinalu Montreala

ATP 8. kol 202623:27 0 komentara
AP Photo/Dar Yasin via Guliver

Talijanski tenisač Luciano Darderi prvi je četvrtfinalist ATP "masters 1000" turnira u Montrealu nakon što je u susretu 4. kola nadigrao Portugalca Nuna Borgesa sa 4-6, 6-3, 7-5.

Sljedeći Darderijev suparnik bit će pobjednik dvoboja između Francuza Arthura Rinderknecha i Amerikanca Brandona Nakashime.

4. KOLO:

Luciano Darderi (Ita/19) – Nuno Borges (Por) 4-6, 6-3, 7-5

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)