Gledajte na SK: Darderi u četvrtfinalu Montreala

Talijanski tenisač Luciano Darderi prvi je četvrtfinalist ATP "masters 1000" turnira u Montrealu nakon što je u susretu 4. kola nadigrao Portugalca Nuna Borgesa sa 4-6, 6-3, 7-5.
Sljedeći Darderijev suparnik bit će pobjednik dvoboja između Francuza Arthura Rinderknecha i Amerikanca Brandona Nakashime.
4. KOLO:
Luciano Darderi (Ita/19) – Nuno Borges (Por) 4-6, 6-3, 7-5
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