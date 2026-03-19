Gledajte na SK: Čilić i Ružić otvaraju Masters u Miamiju

xJuergenxHasenkopfx via Guliver Image

Kiša na ATP Masters 1000 turniru i WTA 1000 turniru u Miamiju organizatorima ne da mira. Tako je srijeda protekla bez ijednog odigranog meča u obje konkurencije što je značilo da hrvatska tenisačica Antonia Ružić nije odigrala svoj meč prvog kola protiv Rumunjke Elene Gabriele Ruse.

Međimurka je u srijedu trebala biti jedina hrvatska predstavnica na terenima u Miamiju, ali sada će joj društvo praviti i Marin Čilić koji otvara svoj turnir.

Najbolji hrvatski tenisač igrat će na terenu Butch Buchholz, a njegov susret s Alexeijem Popyrinom na rasporedu je kao četvrti na tom terenu.

Što se tiče Antonije Ružić, ona će svoj meč igrati na terenu broj dva. Njen susret s Rumunjkom Ruse na rasporedu je kao posljednji, peti, na tom terenu.

Čilićev meč možete gledati na Sport Klubu 2, a meč mlade Međimurke na Sport Klubu 5.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.