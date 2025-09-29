Fritz za 90 minuta do finala Tokija, čeka dvoboj Alcaraza i Ruuda

Najbolji američki tenisač Taylor Fritz (ATP - 5.) prvi je finalist ATP 500 turnira u Tokiju, gdje je u današnjem prvom polufinalnom dvoboju svladao sunarodnjaka Jensona Brooksbyja (ATP - 86.) sa 6:4, 6:3 za 90 minuta.

Po jedan ‘break’ u oba seta bili su dovoljni petom tenisaču s ATP ljestvice za plasman u treće ovogodišnje finale, a ukupno 19. u karijeri u kojem će pokušati doći do 11. naslova, a drugog na turniru u Tokiju, gdje je već 2022. podignuo pobjednički trofej.

Fritz je u ovoj godini osvojio naslove na dva turnira s travnatom podlogom, u Stuttgartu i Eastbourneu, a za svoj prvi trofej na tvrdoj podlozi od prošlogodišnjeg trijumfa u Delray Beachu, morat će pobijediti boljeg iz dvoboja prvog tenisača svijeta, Španjolca Carlosa Alcaraza, i Norvežanina Caspera Ruuda (ATP – 12.).

