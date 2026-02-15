Fritz svladao Čilića pa saznao s kim se bori za naslov u Dallasu

Američki tenisači Taylor Fritz i Ben Shelton borit će se za naslov na teniskom ATP turniru u Dallasu.

Drugi nositelj 23-godišnji Shelton je do pobjede u polufinalu u subotu nakon preokreta pobijedio branitelja naslova Kanađanina Denisa Shapovalova sa 4:6, 6:4, 7:6(4) za dva sata i 34 minute.

Shelton će u Dallasu pokušati osvojiti četvrti naslov u karijeri nakon što je prošlog mjeseca izgubio od Jannika Sinnera u četvrtfinalu Australian Opena.

U prvom polufinalnom meču prvi nositelj Fritz je pobijedio hrvatskog tenisača Marina Čilića sa 7:6(5) 7:6(3) za dva sata i dvije minute.

Pobjeda je Fritzu osigurala mjesto u njegovom 20. finalu i prvom na domaćem terenu nakon finala US Opena 2024. godine.

Finale pratite na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.