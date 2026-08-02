Fritz protiv mladog Španjolca u finalu ATP turnira u Washingtonu

Amerikanac Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar plasirali su se u finale ATP 500 turnira u Washingtonu.
Fritz, 10. igrač svijeta, pobijedio je svog sunarodnjaka Brandona Nakashimu (33.) 6-3, 3-6, 6-3, dok se 19-godišnji Jodar žestoko borio protiv Čileanca Alejandra Tabila (30.) 6-7 (6-8), 6-4, 6-4.
Fritz je imao 13 aseva i spasio tri break lopte, a suočio se samo s jednom u svojoj potrazi za 11. ATP titulom, koja bi mu bila prva otkako ju je osvojio prošle godine u Eastbourneu u Engleskoj.
Treći nositelj će se u finalu suočiti s Jodarom, kojeg je pobijedio prošlog veljače u Delray Beachu u njihovom jedinom prethodnom susretu.
Jodar, 24. na svijetu i s osiguranim ulaskom među 20 najboljih sljedeći tjedan, pobijedio je nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala 2 sata i 26 minuta. Pokušat će osvojiti svoj drugi ATP naslov, nakon što je prethodno trijumfirao u Maroku prošlog travnja.
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