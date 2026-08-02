Fritz protiv mladog Španjolca u finalu ATP turnira u Washingtonu

Amerikanac Taylor Fritz i Španjolac Rafael Jodar plasirali su se u finale ATP 500 turnira u Washingtonu.

Fritz je imao 13 aseva i spasio tri break lopte, a suočio se samo s jednom u svojoj potrazi za 11. ATP titulom, koja bi mu bila prva otkako ju je osvojio prošle godine u Eastbourneu u Engleskoj.

Treći nositelj će se u finalu suočiti s Jodarom, kojeg je pobijedio prošlog veljače u Delray Beachu u njihovom jedinom prethodnom susretu.

Jodar, 24. na svijetu i s osiguranim ulaskom među 20 najboljih sljedeći tjedan, pobijedio je nakon iscrpljujuće borbe koja je trajala 2 sata i 26 minuta. Pokušat će osvojiti svoj drugi ATP naslov, nakon što je prethodno trijumfirao u Maroku prošlog travnja.