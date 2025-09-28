Fritz prestigao Đokovića: ‘Slavlja protiv Alcaraza i Zvereva su mi dala samopouzdanje’

Podijeli :

AP Photo/Julia Nikhinson via Guliver

Pobjeda Taylora Fritza u vrlo kvalitetnom okršaju i još jedno razočaranje za Holgera Runea u prvom četvrtfinalnom meču turnira serije 500 u Tokiju.

Fritz je zabilježio 40 winnera i pobijedio Sebastiana Kordu 6:3, 6:7 (5-7), 6:3. Time je osigurao povratak na četvrto mjesto ATP liste, ponovno će potisnuti Novaka Đokovića na petu poziciju.

„Već neko vrijeme vjerujem da mogu izvući najbolje ako mi tenis funkcionira savršeno. Pobijediti zaredom Alcaraza i Zvereva na Laver Cupu daje mi dodatno samopouzdanje. To se nije dogodilo na Grand Slamu, ali nervoza i pritisak su bili tu i uspio sam ih prevladati. Kad znam da sam to već učinio, puno mi je lakše suočiti se s novim izazovima“, rekao je Fritz i dodao:

„Moj najveći cilj je osvojiti Grand Slam. Znam da mogu pobijediti najbolje, ali da bih se redovito održavao na njihovoj razini, potreban mi je veliki trofej. Nakon Đokovića, tu smo Zverev i ja, pokušavamo sustići Alcaraza i Sinnera.“

Fritza u borbi za finale čeka još jedan sunarodnjak – Jenson Brooksby, koji je deklasirao Holgera Runea 6:3, 6:3.

