Francuz ponovio scenarij s Wimbledona i izbacio Zvereva iz Šangaja!

Podijeli :

AP Photo/Andy Wong via Guliver

Francuski 30-godišnji tenisač Arthur Rinderknech po drugi je put ove godine iznenadio trećeg tenisača svijeta Nijemca Alexandera Zvereva pobijedivši ga u ponedjeljak sa 4-6, 6-3, 6-2 u dvoboju trećeg kola ATP Masters 1000 turnira u Šangaju.

Rinderkech je 28-godišnjeg njemačkog reprezentativca prvi put ‘šokirao’ na ovogodišnjem Wimbledonu, kad ga je u prvom kolu svladao u pet setova.

Francuski tenisač je ovom pobjedom prvi put u karijeri izborio nastup u osmini finala turnira iz Masters 1000 serije.

U meču za plasman u četvrtfinale suparnik će mu biti 15. nositelj, češki tenisač Jiri Lehečka.

Mečeve iz Šangaja pratite na Sport Klubu.