Francuz izbacio Dodiga u drugom kolu Helsinkija

Foto: HTS / Mario Ćužić

Hrvatski tenisač Matej Dodig (ATP-248.) zaustavljen je u srijedu u drugom kolu teniskog Challenger turnira u Helsinkiju, bolji od njega je nakon 71 minutu igre bio Francuz Sacha Gueymard Wayenburg.

Francuskom tenisaču su za pobjedu bila dovoljna tri oduzeta servisa, jedan u prvom setu i dva u drugom setu. Dodig je imao samo jednu priliku za oduzeti servis suparniku, no nije ju iskoristio.

Na istom turniru nastupa i Marin Čilić (ATP-79.) koji se za plasman u četvrtfinale bori protiv Talijana Stefana Napolitana (ATP-525.).