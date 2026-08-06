Fils i Darderi izborili osminu finala u Montrealu

Francuski tenisač Arthur Fils (ATP - 24.) i Talijan Luciano Darderi (ATP - 22.) prvi su igrači koji su se probili do osmine finala ATP Masters 1000 turnira na tvrdoj podlozi u Montrealu.
Fils je za 79 minuta svladao Argentinca Mariana Navonea (ATP – 44.) sa 6-3, 6-2 i čeka pobjednika meča Australca Alexa de Minaura i Britanca Camerona Norrieja u osmini finala.
Luciano Darderi je izgubio prvi set protiv Kineza Shanga Junchenga (ATP – 281.), ali je preokretom došao do pobjede 4-6, 6-1, 6-4 za dva sata.
Darderijev sljedeći suparnik će biti pobjednik dvoboja Nijemca Yannicka Hanfmanna i Portugalca Nuna Borgesa.
ATP 1000 Montreal – 3. kolo
Arthur Fils (Fra/18) – Mariano Navone (Arg) 6-3, 6-2
Luciano Darderi (Ita/19) – Shang Jungcheng (Kin) 4-6, 6-1, 6-4
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